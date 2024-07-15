На острове Хортица на фоне жары в эти выходные произошел пожар, который охватил 4 гектара. В целом по Украине за минувшие сутки произошел 331 природный пожар на площади почти 314 га. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

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"Пожар на острове Хортица. В эти выходные там горела сухая трава, камыш и кустарники общей площадью 4 га", - указали в ГСЧС в соцсетях.



К месту пожара личный состав, как отмечается, добирался на плавсредствах. "Задействовать основную пожарную технику на территорию, которая не имеет сообщения с сушей, не было возможности. На отдельных очагах чрезвычайники задействовали технику повышенной проходимости", - рассказали в ГСЧС.

Пожарные, как сообщается, использовали мотопомпы, ранцевые огнетушители и подручные средства. "Им удалось потушить отдельные очаги возгорания, чтобы предотвратить распространение огня", - указали в ГСЧС.

Спасатели сообщили также, что спасли маленькую косулю во время пожара на острове Хортица. "Она лежала почти бессильная в траве. Ребята напоили и облили ее водой и передали работникам заповедника. Там она получит надлежащий уход и после полного восстановления животное выпустят в лес", - указали в ГСЧС.

"Всего за минувшие сутки в природных экосистемах Украины возник 331 пожар, общей площадью 313,91 га. Лидером среди регионов, где больше всего горело, стала Днепропетровщина - 67 пожаров, площадью 55,44 га, Одесская область - 61 пожар (46,70 га), Харьковщина - 28 пожаров (15,41 га), Киевщина - 25 пожаров (8,28 га) и Кировоградщина и Николаевщина, где возникло по 22 пожара, площадью 5,89 га и 78,1 га соответственно", - отметили в ГСЧС.

В ведомстве отметили, что сейчас в Украине действует чрезвычайный уровень пожарной опасности. "Поэтому посещать лесные массивы, а тем более разжигать костры, запрещено!" - отметили в ГСЧС.

Экстремальная жара и пожарная опасность на большей части территории Украины, в западных областях местами дожди