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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экстремальная жара и пожарная опасность на большей части территории Украины, в западных областях местами дожди

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 00:29  •  1879 просмотра

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15-16 июля на большей части территории Украины будет жаркая погода без осадков, температура будет достигать 35-41°C, за исключением западных областей, где ожидаются кратковременные дожди и грозы с температурой 31-36°C.

15-16 июля на большей части территории Украины сохранится жаркая без осадков погода, лишь местами в западных (16 июля и в северных и центральных) областях - кратковременные дожди, грозы.  Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

15-16 июля в Украине (кроме Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура ночью 21-26°, 16 июля в западных областях 18-23°; днем сильная жара - 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами 40-41°, в западных (16 июля - и в северных) областях 31-34°, местами 35-36°.

В Киеве и области тоже будет жарко. 15 июля без осадков, 16 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 21-26°; днем 15 июля сильная жара 35-39°, 16 июля в большинстве районов ослабление жары до 31-34°.

17-18 июля синоптики прогнозируют в Украине местами кратковременные дожди, грозы.

В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях температура ночью 21-27°, днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории температура ночью 18-24°, днем 28-34°, в Полтавской, 17 июля и в Винницкой и Черкасской областях сильная жара 35-37°.

В Киеве и области 17-18 июля местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 19-24°, днем 29-34°.

Во Львове из-за сильной грозы сгорела подстанция14 июля 2024, 19:50 • 10877 просмотров

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