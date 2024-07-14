Во Львове в районе Левандовки молния попала в подстанцию. В результате подстанция сгорела. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич, передает УНН.

Детали

В районе наблюдали перепады света и сильный звук гудения. Сейчас в районах Левандовки, Белогорща и Рясное проблемы с электроэнергией.

Львов в воскресенье, 14 июля, накрыла гроза. В городе объявили штормовое предупреждение. Мэрия призывает горожан быть осмотрительными во время непогоды.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что завтра, 15 июля, во Львове также ожидается гроза.

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