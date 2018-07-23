На Филиппины обрушился тропический циклон: пострадали более 700 тыс. человек

Национальная комиссия Филиппин по минимизации последствий стихийных бедствий сообщила о том, что продолжающиеся неделю сильные ливни привели к гибели пяти человек в провинциях Горная, Восточный Негрос, Антике и Западный Негрос.

Еще 720 тыс. человек пострадали, в том числе 230 тыс. человек, укрывавшихся в созданных правительством эвакуационных центрах.



В настоящее время во многих провинциях объявлено чрезвычайном положении в связи со стихийным бедствием.

Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном Шонтинь, во Вьетнаме погибли по крайней мере 32 человека.