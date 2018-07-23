На Филиппины обрушился тропический циклон: пострадали более 700 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Правительство Филиппин заявило, что из-за влияния тропического циклона в последние дни на севере и в центральной части Филиппин продолжаются сильные ливни, в настоящее время погибли не менее пяти человек, еще 720 тыс. жителей пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Национальная комиссия Филиппин по минимизации последствий стихийных бедствий сообщила о том, что продолжающиеся неделю сильные ливни привели к гибели пяти человек в провинциях Горная, Восточный Негрос, Антике и Западный Негрос.
Еще 720 тыс. человек пострадали, в том числе 230 тыс. человек, укрывавшихся в созданных правительством эвакуационных центрах.
В настоящее время во многих провинциях объявлено чрезвычайном положении в связи со стихийным бедствием.
Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном Шонтинь, во Вьетнаме погибли по крайней мере 32 человека.