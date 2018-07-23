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На Філіппіни обрушився тропічний циклон: постраждали понад 700 тис. осіб

На Філіппіни обрушився тропічний циклон: постраждали понад 700 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Уряд Філіппін заявив, що через вплив тропічного циклону в останні дні на півночі і в центральній частині Філіппін тривають сильні зливи, в даний час загинули не менше п'яти осіб, ще 720 тис. жителів постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Національна комісія Філіппін з мінімізації наслідків стихійних лих повідомила про те, що сильні зливи, які продовжуються вже тиждень, призвели до загибелі п'яти осіб в провінціях Гірська, Східний Негрос, Антик і Західний Негрос.

Ще 720 тис. людей постраждали, в тому числі 230 тис. чоловік, що ховалися в створених урядом евакуаційних центрах.

В даний час в багатьох провінціях оголошено надзвичайний стан у зв'язку зі стихійним лихом.

Нагадаємо, в результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном Шонтінь, у В'єтнамі загинули принаймні 32 людини.

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