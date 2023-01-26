На Филиппинах упал военный самолет, погибли два пилота

Детали

SF-260 TP Marchetti упал на рисовое поле в провинции Батаан на запад от столицы Манилы через 40 минут после взлета, и сейчас ведется расследование причин аварии, сообщили в ВВС.

ВВС заявили, что временно приостановили эксплуатацию своего парка учебно-тренировочных самолетов SF-260 TP.

Учебно-тренировочный самолет, эксплуатируемый ВВС Филиппин с 1970-х годов, также использовался как легкий боевой штурмовик, в том числе во время нескольких месяцев воздушных ударов по южной части города Марави в 2017 году.

Напомним

51-летний пилот погиб в крушении сверхлегкого самолета в чешском городе Ходковице-над-Могелкой в Либерецком крае. Катастрофа произошла 1 января.