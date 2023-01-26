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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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На Филиппинах упал военный самолет, погибли два пилота

Киев • УНН

 • 1027348 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Два филиппинских военных пилота погибли в результате крушения учебного самолета во время тренировочного полета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

На Филиппинах упал военный самолет, погибли два пилота

Детали

SF-260 TP Marchetti упал на рисовое поле в провинции Батаан на запад от столицы Манилы через 40 минут после взлета, и сейчас ведется расследование причин аварии, сообщили в ВВС.

ВВС заявили, что временно приостановили эксплуатацию своего парка учебно-тренировочных самолетов SF-260 TP.

Учебно-тренировочный самолет, эксплуатируемый ВВС Филиппин с 1970-х годов, также использовался как легкий боевой штурмовик, в том числе во время нескольких месяцев воздушных ударов по южной части города Марави в 2017 году.

Напомним 

51-летний пилот погиб в крушении сверхлегкого самолета в чешском городе Ходковице-над-Могелкой в Либерецком крае. Катастрофа произошла 1 января.

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