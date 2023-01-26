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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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На Філіппінах впав військовий літак, загинули два пілоти

Київ • УНН

 • 1027348 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Два філіппінські військові пілоти загинули в результаті аварії навчального літака під час тренувального польоту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

На Філіппінах впав військовий літак, загинули два пілоти

Деталі

SF-260 TP Marchetti впав на рисове поле в провінції Батаан на захід від столиці Маніли через 40 хвилин після зльоту, і зараз ведеться розслідування причин аварії, повідомили у ВПС.

ВПС заявили, що тимчасово призупинили експлуатацію свого парку навчально-тренувальних літаків SF-260 TP.

Навчально-тренувальний літак, який експлуатується ВПС Філіппін з 1970-х років, також використовувався як легкий бойовий штурмовик, у тому числі під час кількох місяців повітряних ударів по південній частині міста Мараві в 2017 році.

Нагадаємо 

51-річний пілот загинув в аварії надлегкого літака в чеському місті Ходковіце-над-Могелкою в Ліберецькому краї. Катастрофа сталася 1 січня.

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