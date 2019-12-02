На Фанаре впервые совершили литургию на украинском языке

"Впервые на украинском языке совершалась Божественная литургия иерархами Православной Церкви Украины: митрополит Луцкий и Волынский Михаилом и архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием, в сослужении архимандрита Харлампия, который занимается украинской общиной в Стамбуле, протоиерея Владимира Вакина, ректора Волынской православной богословской академии, и диакона Михаила Омельяна старшего преподавателя Киевской православной богословской академии", - говорится в сообщении.

Вместе со священнослужителями молилась украинская община Стамбула, а также представители государства - заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, посол в Турции Андрей Сибига и генеральный консул в Стамбуле Александр Аман.

Обращаясь к присутствующим после Божественной литургии, митрополит Михаил поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за большую заботу, которую он об Украине, не только предоставив Томос об автокефалии Украинской Церкви, но продолжая и дальше трудится для того, чтобы Православная Церковь Украина вошла в полное общение с другими поместными Церквами.

"Вчера был тот самый день, когда 6 лет назад, во время Революции Достоинства, наша Церковь открыла свои двери, чтобы защитить свой народ от насилия и лжи. И за эти годы мы убедились, как много делает вера и правда. И то, о что несколько лет назад мы могли только мечтать - сегодня уже реальностью. можно было бы представить 28 или даже 6 лет назад, что сейчас мы здесь, в этом святом константинопольскому храме, все вместе - украинцы, греки, болгары, все дети единой Христовой церкви - будем молиться и совершать литургию? Поэтому мы благодарим Бога, благодарного и и Вселенского Патриарха за все благодеяния для Украины ", - сказал в речи архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

Епископ Галикарнасский Адриан от имени Вселенского Патриарха поздравил украинскую общину Стамбула, находящегося под опекой Его Святейшества и имеет возможность в этом храме святителя и чудотворца Николая совершать богослужения на родном языке.

"Украинский народ очень набожный и близкий к Богу, и является честью для всех нас то, что мы здесь вместе верны детьми Вселенской Патриархии", - отметил епископ.

В завершение слово было заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, который отметил, что здесь в общей молитве на родном языке украинцы получили еще одну возможность почувствовать дух единения, даже живя за границей.

Напомним, иерархи ПЦУ приняли участие в богослужении вместе со вселенским патриархом в Стамбуле.