На Фанарі вперше звершили літургію українською мовою

"Вперше українською мовою звершувалася Божественна літургія ієрархами Православної Церкви України: митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом та архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм, у співслужінні архімандрита Харлампія, який опікується українською громадою в Стамбулі, протоієрея Володимира Вакіна, ректора Волинської православної богословської академії, та диякона Михайла Омельяна, старшого викладача Київської православної богословської академії", - йдеться у повідомленні.

Разом зі священнослужителями молилася українська громада Стамбула, а також представники держави - заступник Міністра закордонних справ Василь Боднар, посол у Туреччині Андрій Сибіга та генеральний консул у Стамбулі Олександр Гаман.

Звертаючись до присутніх після Божественної літургії, митрополит Михаїл подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за велику турботу, яку він має про Україну, не лише надавши Томос про автокефалію Української Церкви, але продовжуючи й далі трудиться для того, щоби Православна Церква України увійшла у повне спілкування з іншими Помісними Церквами.

"Вчора був той самий день, коли 6 років тому, під час Революції Гідності, наша Церква відкрила свої двері, щоби захистити свій народ від насильства і неправди. І за ці роки ми пересвідчилися, як багато робить віра і правда. І те, про що кілька років тому ми могли лише мріяти – сьогодні є вже реальністю. Чи можна було б уявити 28 або навіть 6 років тому, що нині ми тут, у цьому святому константинопольському храмі, всі разом – українці, греки, болгари, всі діти єдиної Христової Церкви – будемо молитися і звершувати літургію? Тож ми дякуємо Богові, вдячні й Вселенському Патріарху за всі благодіяння для України", - сказав у промові архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

Єпископ Галікарнасський Адріан від імені Вселенського Патріарха привітав українську громаду Стамбула, яка перебуває під опікою Його Всесвятості та має можливість у цьому храмі святителя і чудотворця Миколая здійснювати богослужіння рідною мовою.

"Український народ є дуже набожний і близький до Бога, і є честю для всіх нас те, що ми тут разом є вірними дітьми Вселенської Патріархії", - зазначив єпископ.

На завершення слово мав заступник Міністра закордонних справ Василь Боднар, який відзначив, що тут у спільній молитві рідною мовою українці отримали ще одну нагоду відчути дух єднання, навіть живучи за кордоном.

Нагадаємо, ієрархи ПЦУ взяли участь у богослужінні разом зі вселенським патріархом у Стамбулі.