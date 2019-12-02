На Фанарі вперше звершили літургію українською мовою

ukru
18:19 • 30 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 24354 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 51560 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 119101 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 111002 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 130489 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 128037 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127595 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171642 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268663 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.7 м/с
43 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 78675 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 21618 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 54570 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 100047 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 49262 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 7832 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 119086 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 130482 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 128033 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 112623 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 23 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 14827 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 13556 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 49248 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 78666 перегляди
Актуальне
На Фанарі вперше звершили літургію українською мовою

На Фанарі вперше звершили літургію українською мовою

Київ • УНН

 • 10761 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У неділю в храмі святителя і чудотворця Миколая у Стамбулі вперше звершувалася Божественна літургія українською мовою. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ПЦУ у Facebook.

"Вперше українською мовою звершувалася Божественна літургія ієрархами Православної Церкви України: митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом та архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм, у співслужінні архімандрита Харлампія, який опікується українською громадою в Стамбулі, протоієрея Володимира Вакіна, ректора Волинської православної богословської академії, та диякона Михайла Омельяна, старшого викладача Київської православної богословської академії", - йдеться у повідомленні.

Разом зі священнослужителями молилася українська громада Стамбула, а також представники держави - заступник Міністра закордонних справ Василь Боднар, посол у Туреччині Андрій Сибіга та генеральний консул у Стамбулі Олександр Гаман.

Звертаючись до присутніх після Божественної літургії, митрополит Михаїл подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за велику турботу, яку він має про Україну, не лише надавши Томос про автокефалію Української Церкви, але продовжуючи й далі трудиться для того, щоби Православна Церква України увійшла у повне спілкування з іншими Помісними Церквами.

"Вчора був той самий день, коли 6 років тому, під час Революції Гідності, наша Церква відкрила свої двері, щоби захистити свій народ від насильства і неправди. І за ці роки ми пересвідчилися, як багато робить віра і правда. І те, про що кілька років тому ми могли лише мріяти – сьогодні є вже реальністю. Чи можна було б уявити 28 або навіть 6 років тому, що нині ми тут, у цьому святому константинопольському храмі, всі разом – українці, греки, болгари, всі діти єдиної Христової Церкви – будемо молитися і звершувати літургію? Тож ми дякуємо Богові, вдячні й Вселенському Патріарху за всі благодіяння для України", - сказав у промові архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

Єпископ Галікарнасський Адріан від імені Вселенського Патріарха привітав українську громаду Стамбула, яка перебуває під опікою Його Всесвятості та має можливість у цьому храмі святителя і чудотворця Миколая здійснювати богослужіння рідною мовою.

"Український народ є дуже набожний і близький до Бога, і є честю для всіх нас те, що ми тут разом є вірними дітьми Вселенської Патріархії", - зазначив єпископ.

На завершення слово мав заступник Міністра закордонних справ Василь Боднар, який відзначив, що тут у спільній молитві рідною мовою українці отримали ще одну нагоду відчути дух єднання, навіть живучи за кордоном.

Нагадаємо, ієрархи ПЦУ взяли участь у богослужінні разом зі вселенським патріархом у Стамбулі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.23
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,015.50
S&P 500
$5,652.09
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,020.20
Ethereum
$1,968.95