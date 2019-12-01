Ієрархи ПЦУ взяли участь у богослужінні разом зі вселенським патріархом у Стамбулі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У суботу відбулася Божественна літургія з нагоди свята на честь апостола Андрія Первозванного архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій співслужив Вселенському патріарху Варфоломію та папі і патріарху Олександрійському і всієї Африки Феодору в Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі у Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляє УНН з посиланням на ПЦУ.

Окрім ієрархів Константинопольської, Олександрійської та Української Церков під час літургії співслужив митрополит Константійський і Аммохостський Василій - ієрарх Православної Церкви Кіпру. У храмі молилися паломники з Волинської єпархії на чолі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом, а протоієрей Володимир Вакін, ректор ВПБА, співслужив за літургією.

За богослужінням у храмі також був присутній представник Римсько-Католицької Церкви кардинал Курт Кох на чолі делегації цієї Церкви.

Для Православної Церкви України подія, яка об’єднала у молитві до Господа та Святій Євхаристії представників різних помісних Православних Церков, є особливою та символічною. Адже сьогодні під час літургії спільно вшановано Андрія Первозванного, проповідь якого розпочала поширення християнства в українських землях.

Після завершення Божественної літургії Вселенський Патріарх Варфоломій висловив вдячність всім представникам Помісних Церков. Його Всесвятість радо вітав українську делегацію й побажав утвердження єдиної помісної Православної Церкви України.

З 29 листопада триває офіційний візит делегації Православної Церкви України до Вселенського Патріархату.

Нагадаємо, у Кіпрській церкві заявили, що "рішення про автокефалію ПЦУ - неканонічне".

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