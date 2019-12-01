Ієрархи ПЦУ взяли участь у богослужінні разом зі вселенським патріархом у Стамбулі

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У суботу відбулася Божественна літургія з нагоди свята на честь апостола Андрія Первозванного архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій співслужив Вселенському патріарху Варфоломію та папі і патріарху Олександрійському і всієї Африки Феодору в Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі у Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляє УНН з посиланням на ПЦУ.