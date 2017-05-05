На Эйфелевой башне вывесили баннер против М.Ле Пен

На баннере с лозунгом "Свобода, равенство, братство" присутствует хэштег "сопротивляйся".

"Мы хотели сказать, что мы против роста национализма и авторитаризма во Франции и в других странах. Это наш способ напомнить всем, что все они должны мобилизоваться для защиты этих ценностей - свободы, равенства и братства", - сказал руководитель группы во Франции Жан-Франсуа Джулиярд.

Напомним, М.Ле Пен забросали яйцами в Бретани.