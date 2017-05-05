На Эйфелевой башне вывесили баннер против М.Ле Пен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Активисты Greenpeace вывесили на Эйфелевой башне баннер против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, передает УНН со ссылкой на Reuters.
На баннере с лозунгом "Свобода, равенство, братство" присутствует хэштег "сопротивляйся".
"Мы хотели сказать, что мы против роста национализма и авторитаризма во Франции и в других странах. Это наш способ напомнить всем, что все они должны мобилизоваться для защиты этих ценностей - свободы, равенства и братства", - сказал руководитель группы во Франции Жан-Франсуа Джулиярд.
Напомним, М.Ле Пен забросали яйцами в Бретани.