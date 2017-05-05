На Ейфелевій вежі вивісили банер проти М.Ле Пен
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Активісти Greenpeace вивісили на Ейфелевій вежі банер проти кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен, передає УНН з посиланням на Reuters.
На банері з гаслом "Свобода, рівність, братерство" присутній хештег "чини опір".
"Ми хотіли сказати, що ми проти зростання націоналізму і авторитаризму у Франції і в інших країнах. Це наш спосіб нагадати всім, що всі вони повинні мобілізуватися для захисту цих цінностей - свободи, рівності та братерства", - сказав керівник групи у Франції Жан-Франсуа Джуліярд.
Нагадаємо, М.Ле Пен закидали яйцями у Бретані.