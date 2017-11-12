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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17413 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34159 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45090 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50724 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46122 просмотра

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11:14 • 91813 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99499 просмотра

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На энергоблоке Запорожской АЭС начался плановый ремонт

На энергоблоке Запорожской АЭС начался плановый ремонт

Киев  •  УНН

 • 10475 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. 12 ноября 2017 года в 00 часов 02 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в плановый капитальный ремонт. Ремонт продлится до 17 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе атомного предприятия, передает УНН.

Сообщается, что в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3700 МВт.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября после длительного ремонта был подключен к сети энергоблок №3 Запорожской АЭС.

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