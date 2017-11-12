На энергоблоке Запорожской АЭС начался плановый ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. 12 ноября 2017 года в 00 часов 02 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в плановый капитальный ремонт. Ремонт продлится до 17 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе атомного предприятия, передает УНН.
Сообщается, что в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3700 МВт.
Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
"Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 ноября после длительного ремонта был подключен к сети энергоблок №3 Запорожской АЭС.