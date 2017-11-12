На енергоблоці Запорізької АЕС почався плановий ремонт

Повідомляється, що на даний час на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 3 700 МВт.

Зазначається, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

"Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада після тривалого ремонту було підключено до мережі енергоблок №3 Запорізької АЕС.