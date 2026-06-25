На "энергетическом Рамштайне" объявили новую помощь Украине на сотни миллионов
Киев • УНН
В Гданьске состоялось четвертое заседание G7+ по энергетике Украины. Партнеры объявили о дополнительной помощи, в частности США предоставят 175 млн долларов, а Швеция - 137 млн евро.
В польском городе Гданьск состоялось четвертое заседание Координационной группы по вопросам энергетики Украины G7+, или так называемый "энергетический Рамштайн". В мероприятии приняли участие 20 стран, представители ЕС и 6 международных организаций, сообщает УНН со ссылкой на министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
Детали
Как отметил чиновник, приоритетными задачами на 2026-2027 годы являются одновременное обеспечение устойчивости энергосистемы в условиях войны и ее полная интеграция в европейское энергетическое пространство. Это предусматривает:
- защиту энергетической инфраструктуры;
- восстановление поврежденных мощностей;
- развитие распределенной генерации;
- закачку газа в подземные хранилища и развитие межгосударственных интерконнекторов.
За 2026 год партнеры внесли в Фонд поддержки энергетики Украины более 317 млн евро. Однако уже сейчас общий объем необеспеченных потребностей составляет более 650 млн евро. Наибольший объем приходится на восстановление и ремонт поврежденных энергетических объектов - 295 млн евро. На развитие распределенной генерации необходимо около 192 млн евро. Еще почти 148 млн евро необходимо для формирования аварийного резерва и закупки критически важного оборудования
Также он добавил, что по итогам встречи партнеры объявили о дополнительной помощи украинскому энергетическому сектору:
- Соединенные Штаты Америки - 175 млн долларов;
- Швеция - 137 млн евро;
- Норвегия - 77 млн евро;
- Эстония - 2,125 млн евро;
- Исландия - 550 тыс. евро;
- Литва - 4 млн евро.
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