На "энергетическом Рамштайне" объявили новую помощь Украине на сотни миллионов

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В польском городе Гданьск состоялось четвертое заседание Координационной группы по вопросам энергетики Украины G7+, или так называемый "энергетический Рамштайн". В мероприятии приняли участие 20 стран, представители ЕС и 6 международных организаций, сообщает УНН со ссылкой на министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Детали

Как отметил чиновник, приоритетными задачами на 2026-2027 годы являются одновременное обеспечение устойчивости энергосистемы в условиях войны и ее полная интеграция в европейское энергетическое пространство. Это предусматривает:

защиту энергетической инфраструктуры;

восстановление поврежденных мощностей;

развитие распределенной генерации;

закачку газа в подземные хранилища и развитие межгосударственных интерконнекторов.

За 2026 год партнеры внесли в Фонд поддержки энергетики Украины более 317 млн евро. Однако уже сейчас общий объем необеспеченных потребностей составляет более 650 млн евро. Наибольший объем приходится на восстановление и ремонт поврежденных энергетических объектов - 295 млн евро. На развитие распределенной генерации необходимо около 192 млн евро. Еще почти 148 млн евро необходимо для формирования аварийного резерва и закупки критически важного оборудования - говорится в сообщении Шмыгаля.

Также он добавил, что по итогам встречи партнеры объявили о дополнительной помощи украинскому энергетическому сектору:

Соединенные Штаты Америки - 175 млн долларов;

Швеция - 137 млн евро;

Норвегия - 77 млн евро;

Эстония - 2,125 млн евро;

Исландия - 550 тыс. евро;

Литва - 4 млн евро.

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