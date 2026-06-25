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На "энергетическом Рамштайне" объявили новую помощь Украине на сотни миллионов

Киев • УНН

 • 298 просмотра

В Гданьске состоялось четвертое заседание G7+ по энергетике Украины. Партнеры объявили о дополнительной помощи, в частности США предоставят 175 млн долларов, а Швеция - 137 млн евро.

На "энергетическом Рамштайне" объявили новую помощь Украине на сотни миллионов
Фото: t.me/Denys_Smyhal

В польском городе Гданьск состоялось четвертое заседание Координационной группы по вопросам энергетики Украины G7+, или так называемый "энергетический Рамштайн". В мероприятии приняли участие 20 стран, представители ЕС и 6 международных организаций, сообщает УНН со ссылкой на министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Детали

Как отметил чиновник, приоритетными задачами на 2026-2027 годы являются одновременное обеспечение устойчивости энергосистемы в условиях войны и ее полная интеграция в европейское энергетическое пространство. Это предусматривает:

  • защиту энергетической инфраструктуры;
    • восстановление поврежденных мощностей;
      • развитие распределенной генерации;
        • закачку газа в подземные хранилища и развитие межгосударственных интерконнекторов.

          За 2026 год партнеры внесли в Фонд поддержки энергетики Украины более 317 млн евро. Однако уже сейчас общий объем необеспеченных потребностей составляет более 650 млн евро. Наибольший объем приходится на восстановление и ремонт поврежденных энергетических объектов - 295 млн евро. На развитие распределенной генерации необходимо около 192 млн евро. Еще почти 148 млн евро необходимо для формирования аварийного резерва и закупки критически важного оборудования

          - говорится в сообщении Шмыгаля.

          Также он добавил, что по итогам встречи партнеры объявили о дополнительной помощи украинскому энергетическому сектору:

          • Соединенные Штаты Америки - 175 млн долларов;
            • Швеция - 137 млн евро;
              • Норвегия - 77 млн евро;
                • Эстония - 2,125 млн евро;
                  • Исландия - 550 тыс. евро;
                    • Литва - 4 млн евро.

                      Украина договорилась о долгосрочных поставках сжиженного газа через терминал Клайпеды01.06.26, 16:03 • 3744 просмотра

                      Евгений Устименко

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