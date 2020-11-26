На “Электротяжмаше” выплатили зарплату за 3 месяца - это часть программы финансового оздоровления завода
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На государственном заводе “Электротяжмаше” сотрудникам выплатили задолженности по заработным платам за август и сентябрь, а до конца ноября полностью погасят долг за октябрь. Это один из шагов комплексной программы финансового оздоровления, которую менеджмент ЭТМ разработал совместно с Фондом государственного имущества. Об этом сообщили в Фонде госимущества, передает УНН.
“25 ноября 2020 ГП „Электротяжмаш“ погасило большую часть долгов по заработным платам: за август, сентябрь и 25% октября. Остаток выплаты за октябрь будет осуществлен до 30 ноября 2020 года
Это — первый шаг в воплощении комплексной программы финансового оздоровления, разработанной совместно ГП „Электротяжмаш“ и Фондом государственного имущества Украины при поддержке народных депутатов и правительства”, — отмечают в Фонде госимущества.
В рамках реализации программы ЭТМ также привлек 200 млн грн оборотных средств, отсутствие которых было основной причиной кризисного состояния предприятия. Также был утвержден план отгрузок продукции завода на ближайшие месяцы, а также план загрузки завода заказами на следующий год.
“Более того, менеджменту удалось реструктуризировать проблемный кредит „Укрэксимбанка“ и привлечь новые инструменты финансирования, что улучшает кредитную историю и позволяет пользоваться банковскими финансовыми инструментами в будущем”, — говорится в сообщении.
Отметим, специализацией “Электротяжмаша” является производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства “Электротяжмаша” используются на электростанциях постсоветских стран и государств ЕС. Предприятие входит в перечень объектов большой приватизации.