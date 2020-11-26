На "Електроважмаші" виплатили зарплату за 3 місяці - це частина програми фінансового оздоровлення заводу

"25 листопада 2020 року ДП "Електроважмаш" погасило більшу частину боргів із заробітних плат: за серпень, вересень і 25% жовтня. Залишок виплати за жовтень буде здійснено до 30 листопада 2020 року.

Це - перший крок у втіленні комплексної програми фінансового оздоровлення, розробленої спільно ДП "Електроважмаш" і Фондом державного майна України за підтримки народних депутатів і уряду", - відзначають у Фонді держмайна.

В рамках реалізації програми ЕВМ також залучив 200 млн грн оборотних коштів, відсутність яких було основною причиною кризового стану підприємства. Також був затверджений план відвантажень продукції заводу на найближчі місяці, а також план завантаження заводу замовленнями на наступний рік.

"Більш того, менеджменту вдалося реструктуризувати проблемний кредит "Укрексімбанку" і залучити нові інструменти фінансування, що покращує кредитну історію і дозволяє користуватися банківськими фінансовими інструментами в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, спеціалізацією "Електроважмашу" є виробництво генераторів для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигунів для транспорту і промисловості. Крім українських електростанцій, генератори виробництва "Електроважмашу" використовуються на електростанціях пострадянських країн і держав ЄС. Підприємство входить до переліку об'єктів великої приватизації.