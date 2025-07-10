На два направления приходится половина боев на фронте - Генштаб

Половина из 114 боев на фронте с начала текущих суток произошла на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 10 июля, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 114 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян - сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали районы населенных пунктов, в частности, Червоное, Марьино, Середина-Буда, Нововасильевка, Белая Береза, Казачье и Мануховка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник проводил 15 наступательных действий, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил восемь управляемых авиационных бомб, и совершил 163 обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление врага в районе Старицы.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений, шесть из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодези, Торское и в сторону Серебрянки и Григоровки.

На Сиверском направлении противник совершил сегодня восемь атак, шесть из которых украинские воины уже успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Часового Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны уже успешно остановили четыре вражеских атаки на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк и Катериновка.

На Покровском направлении российские войска 38 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Орехово и Алексеевка. Наши защитники уже отбили 32 вражеские атаки, бои не утихают.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко и Зеленое Поле. Пять вражеских атак до сих пор продолжаются.

Авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиаракетами по населенным пунктам Зализничное на Гуляйпольском направлении и по населенному пункту Плавни - на Ореховском.

На Приднепровском направлении агрессор проводил четыре безуспешных атаки в сторону позиций наших защитников, еще одно боестолкновение продолжается.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке, как указано, не произошло.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - подчеркнули в Генштабе.

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