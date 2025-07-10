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На два напрямки припадає половина боїв на фронті - Генштаб

Київ • УНН

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З початку доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень, половина з яких припала на Покровський та Лиманський напрямки. Російські війська здійснили 163 обстріли та п'ять авіаційних ударів.

На два напрямки припадає половина боїв на фронті - Генштаб

Половина зі 114 боїв на фронті з початку поточної доби сталася на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 10 липня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як вказано, постраждали райони населених пунктів, зокрема, Червоне, Мар’їне, Середина-Буда, Нововасилівка, Біла Береза, Козаче та Манухівка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник проводив 15 наступальних дій, на даний час два боєзіткнення тривають. Противник завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув вісім керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог двічі йшов вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулось 20 боєзіткнень, шість з яких триває дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні вісім атак, шість з яких українські воїни вже успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного та Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Сили оборони вже успішно зупинили чотири ворожих атаки на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Катеринівка.

На Покровському напрямку російські війська 38 разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. Наші захисники вже відбили 32 ворожі атаки, бої не вщухають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко та Зелене Поле. П’ять ворожих атак досі тривають.

Авіація агресора завдала ударів некерованими авіаракетами по населеним пунктам Залізничне на Гуляйпільському напрямку та по населеному пункту Плавні - на Оріхівському.

На Придніпровському напрямку агресор проводив чотири марних атаки у бік позицій наших захисників, ще одне боєзіткнення триває.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці, як вказано, не відбулося.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - наголосили у Генштабі.

ССО знищили рідкісну російську систему "Земледелие": показали кадри10.07.25, 13:10 • 2279 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Торецьк
Часів Яр
Україна
Tesla
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