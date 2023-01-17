На дороге Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с пострадавшими: движение частично перекрыли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Во Львовской области на дороге Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с пострадавшими, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Детали
По данным правоохранителей, возле населенного пункта Гамалеевка частично перекрыто движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими. Патрульные обеспечивают реверсное движение. На месте происшествия работают все необходимые службы.
Добавим, что информации о количестве пострадавших и обстоятельствах ДТП пока нет. Однако на фото, которые обнародовала полиция, видно изуродованный автобус, а также два грузовика.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейсовый автобус перевернулся в Хмельницкой области, среди 9 пострадавших ребенок