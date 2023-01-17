На дороге Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с пострадавшими: движение частично перекрыли

Детали

По данным правоохранителей, возле населенного пункта Гамалеевка частично перекрыто движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими. Патрульные обеспечивают реверсное движение. На месте происшествия работают все необходимые службы.

Добавим, что информации о количестве пострадавших и обстоятельствах ДТП пока нет. Однако на фото, которые обнародовала полиция, видно изуродованный автобус, а также два грузовика.

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