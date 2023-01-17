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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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На дорозі Київ-Чоп сталась масштабна ДТП з потерпілими: рух частково перекрили

Київ • УНН

 • 422658 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Львівській області на дорозі Київ-Чоп сталась масштабна ДТП з потерпілими, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

На дорозі Київ-Чоп сталась масштабна ДТП з потерпілими: рух частково перекрили

Деталі

За даними правоохоронців, біля населеного пункту Гамаліївка частково перекритий рух через масштабну ДТП з потерпілими. Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби. 

Додамо, що інформації про кількість постраждалих та обставини ДТП наразі немає. Проте на фото, які оприлюднила поліція, видно понівечений автобус, а також дві вантажівки.

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