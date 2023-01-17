На дорозі Київ-Чоп сталась масштабна ДТП з потерпілими: рух частково перекрили

Деталі

За даними правоохоронців, біля населеного пункту Гамаліївка частково перекритий рух через масштабну ДТП з потерпілими. Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби.

Додамо, що інформації про кількість постраждалих та обставини ДТП наразі немає. Проте на фото, які оприлюднила поліція, видно понівечений автобус, а також дві вантажівки.

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