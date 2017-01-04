На дорогах Киева дежурят 238 единиц снегоуборочной техники - Киевавтодор
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Киеве дежурят 238 единиц снегоуборочной техники и 21 бригада дорожных рабочих, сообщает на своей странице в Facebook коммунальная корпорация "Киевавтодор", передает УНН.
"238 единиц снегоуборочной техники и 21 бригада дорожных рабочих были задействованы сегодня утром для избежания гололеда на улично-дорожной сети столицы", - говорится в сообщении.
По данным Киевавтодора, снегоуборочную технику разместили на исходных позициях и при необходимости она проводит обработку посыпочными материалами улиц и дорог города.
Кроме того, в сообщении говорится, что бригады по ручной уборке особое внимание уделяют очистке от снега подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуаров и остановок общественного транспорта.
Напомним, в Киеве зимой планируют открыть 51 пункт обогрева.