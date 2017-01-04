На дорогах Києва чергує 238 одиниць снігоприбиральної техніки - Київавтодор
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Києві чергує 238 одиниць снігоприбиральної техніки та 21 бригада дорожніх робітників, повідомляє на своїй сторінці у Facebook комунальна корпорація "Київавтодор", передає УНН.
"238 одиниць снігоприбиральної техніки та 21 бригада дорожніх робітників було задіяно сьогодні зранку для уникнення ожеледиці на вулично-дорожній мережі столиці", - йдеться у повідомленні.
За даними Київавтодору, снігоприбиральну техніку розмістили на вихідних позиціях і за необхідності вона проводить обробку посипальними матеріалами вулиць і доріг міста.
Крім того, у повідомленні йдеться, що бригади з ручного прибирання приділяють особливу увагу очищенню від снігу підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, тротуарів та зупинок громадського транспорту.
Нагадаємо, у Києві взимку планують відкрити 51 пункт обігріву.