На доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 44724 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102764 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107697 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135199 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111198 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132304 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102235 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104463 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен

На доплату молодым учителям в МОН планируют выделить 1,55 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 18242 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министерство образования и науки инициировало возвращение части секвестрированных средств для доплат молодым учителям в размере 1,55 млрд грн. Об этом во время пресс-конференции сказал в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Министерство инициировало возвращение части секвестрированных средств относительно доплаты молодым учителям. У нас где-то 1,55 млрд (грн предполагается - ред.). В настоящее время ведем диалог, спасибо за поддержку профсоюзам, потому что мы, все же, боремся за 822 постановление, или будем предлагать его определенную альтернативу по повышению социального статуса, социальных гарантий учителей", - сказал Сергей Шкарлет.

Добавим, что постановление Кабинета министров Украины №822 предусматривало повышение заработных плат педагогам. Кабинет министров в декабря 2019 года принял решение, которое предусматривало остановку на 2020 год действия этого постановления.

Напомним, МОН попросил Кабмин выделить 2 млрд грн с "коронавирусного" фонда на образование и науку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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