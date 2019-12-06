Кабмін призупинив дію постанови уряду Гройсмана про зарплату вчителів

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким передбачено зупинення на 2020 рік дії постанови КМУ № 822, яка передбачала підвищення заробітних плат освітян. Про це йдеться у листі голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у відповідь на звернення Профспілки працівників освіти і науки України, передає УНН.