Кабмін призупинив дію постанови уряду Гройсмана про зарплату вчителів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким передбачено зупинення на 2020 рік дії постанови КМУ № 822, яка передбачала підвищення заробітних плат освітян. Про це йдеться у листі голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у відповідь на звернення Профспілки працівників освіти і науки України, передає УНН.
"Щодо Постанови Кабінету міністрів України №822 від 10.07.2019 року інформуємо, що на засіданні уряду 15.11.2019 р. було прийнято постанову КМУ, якою передбачено зупинення дії постанови КМУ №822 на 2020 рік", - йдеться у листі.
Так, постановою передбачалося збільшення оплати праці для всіх освітян від 20 до 70% з 2020 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гончарук розповів, як можна збільшити зарплату для вчителів до 4 тис. доларів
У комітеті ВР з питань освіти, науки та інновацій підкреслюють: при опрацюванні проекту закону про Держбюджет на 2020 рік, розуміючи реальну ситуацію, яка склалась на сьогодні з прогнозами щодо надходжень до Держбюджету та місцевих бюджетів, комітет відстоював свою пропозицію щодо збільшення видатків на оплату праці педагогічних працівників у 2020-му році на понад 5 млрд гривень.
Водночас, у законі "Про Державний бюджет України на 2020 рік", ухваленому Верховною Радою України, передбачені додаткові видатки обсягом 3,7 млрд гривень. Вони спрямовуються на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Зазначається, що за розрахунками Кабінету міністрів, збільшення зазначених видатків дозволить, зокрема, запобігти дефіциту освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників у 2020-му році.
Нагадаємо, що у липні уряд схвалив рішення про підвищення зарплат освітянам. Це рішення мало збільшити зарплати на 20-70% по всій освітній ланці - від дитячого садочка до вишу.