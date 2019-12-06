Кабмин приостановил действие постановления правительства Гройсмана о зарплате учителей

"О Постановлении Кабинета министров Украины №822 от 10.07.2019 года сообщаем, что на заседании правительства 15.11.2019 г. было принято постановление КМУ, которым предусмотрено остановку действия постановления КМУ №822 на 2020 год", - говорится в письме.

Так, постановлением предусматривалось увеличение оплаты труда для всех педагогов от 20 до 70% с 2020 года.

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В комитете ВР по вопросам образования, науки и инноваций подчеркивают: при разработке проекта закона о Госбюджете на 2020 год, понимая реальную ситуацию, которая сложилась на сегодня с прогнозами относительно поступлений в Госбюджет и местные бюджеты, комитет отстаивал свое предложение об увеличении расходов на оплату труда педагогических работников в 2020 году на более чем 5 млрд гривен.

В то же время, в законе "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", принятом Верховной Радой Украины, предусмотрены дополнительные расходы в размере 3,7 млрд гривен. Они направляются на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Отмечается, что по расчетам Кабинета министров, увеличение указанных расходов позволит, в частности, предотвратить дефицит образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников в 2020 году.

Напомним, что в июле правительство приняло решение о повышении зарплат педагогам. Это решение должно было увеличить зарплаты на 20-70% по всему образовательному звену - от детского сада до вуза.