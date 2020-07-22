МОН попросило Кабмін виділити 2 млрд грн з "коронавірусного" фонду на освіту і науку

“Прошу протокольним рішенням засідання уряду доручити Міністерству освіти і науки разом з Мінфіном та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади опрацювати питання щодо виділення коштів у сумі 2 млрд 3 млн … грн з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками для сфери освіти і науки, які будуть спрямовані на виконання трьох бюджетних програм, а саме покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, зокрема, виплату допомоги молодим вчителям, на забезпечення належного рівня пожежної безпеки в закладах фахової передвищої та вищої освіти та ефективного їх протипожежного захисту та підтримки пріоритетних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок”, - сказав Сергій Шкарлет.

Уряд включив це рішення у протокол засідання.

Нагадаємо, на виплати медикам та іншим працівникам Кабмін виділив з "коронавірусного" фонду 7 млрд грн.