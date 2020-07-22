МОН попросило Кабмин выделить 2 млрд грн с "коронавирусного" фонда на образование и науку

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39808 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102363 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107274 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134560 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110993 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131951 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102170 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102608 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104453 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102076 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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МОН попросило Кабмин выделить 2 млрд грн с "коронавирусного" фонда на образование и науку

МОН попросило Кабмин выделить 2 млрд грн с "коронавирусного" фонда на образование и науку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Министерству образования и науки Кабмин поручил проработать выделение 2 млрд грн, которые будут направлены на выполнение трех бюджетных программ - помощь молодым учителям, обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности и в поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок. Об этом во время заседания правительства сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Прошу протокольным решением заседания правительства поручить Министерству образования и науки совместно с Минфином и другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти проработать вопрос о выделении средств в сумме 2 млрд 3 млн... грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для сферы образования и науки, которые будут направлены на выполнение трех бюджетных программ, а именно улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования, в частности, выплату пособий молодым учителям, на обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности в учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования и эффективной их противопожарной защиты и поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок", - сказал Сергей Шкарлет.

Правительство включило это решение в протокол заседания.

Напомним, на выплаты медикам и другим работникам Кабмин выделил из "коронавирусного" фонда 7 млрд грн.

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