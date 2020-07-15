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На виплати медикам та іншим працівникам: Кабмін виділив з "коронавірусного" фонду 7 млрд грн

На виплати медикам та іншим працівникам: Кабмін виділив з "коронавірусного" фонду 7 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити з Фонду боротьби з COVID-19 Міністерству охорони здоров’я понад 7 млрд грн для додаткових виплат медичним працівникам, які надають допомогу хворим COVID-19, та іншим працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення, передає кореспондент УНН.

“Цього року було прийнято системне рішення щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам. Ми зробили розрахунки,.. отримали відповідну суму близько 7,4 млрд грн, щоб ми забезпечили підняття зарплати з 1 вересня 2020 року. Розробили відповідний проект акту, який дозволить виділити МОЗ на безповоротній основі з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою для забезпечення виплат, доплат медичним та іншим працівникам з метою підвищення рівня оплати (праці - ред.) цих працівників”, — розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, Кабмін виділив МОЗ 7 млрд 400 млн грн із фонду боротьби з COVID-19 для додаткових виплат медичним працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19, та іншим працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення.

Нагадаємо, уряд схвалив збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.

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