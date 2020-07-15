На виплати медикам та іншим працівникам: Кабмін виділив з "коронавірусного" фонду 7 млрд грн

“Цього року було прийнято системне рішення щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам. Ми зробили розрахунки,.. отримали відповідну суму близько 7,4 млрд грн, щоб ми забезпечили підняття зарплати з 1 вересня 2020 року. Розробили відповідний проект акту, який дозволить виділити МОЗ на безповоротній основі з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою для забезпечення виплат, доплат медичним та іншим працівникам з метою підвищення рівня оплати (праці - ред.) цих працівників”, — розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, Кабмін виділив МОЗ 7 млрд 400 млн грн із фонду боротьби з COVID-19 для додаткових виплат медичним працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19, та іншим працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення.

Нагадаємо, уряд схвалив збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.