На доплату молодим вчителям у МОН планують виділити 1,55 млрд гривень

"Міністерство ініціювало повернення частини секвестрованих коштів стосовно доплати молодим вчителям. У нас десь 1,55 млрд (грн передбачається - ред.). На сьогодні ведемо діалог, дякую за підтримку профспілкам, тому що ми, все ж таки, боремося за 822 постанову, або будемо пропонувати її певну альтернативу стосовно підвищення соціального статусу, соціальних гарантій вчителів", - сказав Сергій Шкарлет.

Додамо, що постанова Кабінету міністрів України №822 передбачала підвищення заробітних плат освітянам. Кабінет міністрів у грудні 2019 року ухвалив рішення, яке передбачало зупинення на 2020 рік дії цієї постанови.

Нагадаємо, МОН попросило Кабмін виділити 2 млрд грн з "коронавірусного" фонду на освіту і науку.