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На Донецком направлении удалось улучшить тактическое положение на одном из направлений - Дмитрашковский

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил в эфире телемарафона, что на одном из направлений Донецкого направления произошло улучшение тактического положения, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Появилась информация, что в районе Донецкого направления появились спецназовцы, их несколько подразделений, они активно маневрируют. Вчера наши подразделения, артиллеристы и пехотинцы пытались уничтожить одно из подразделений, но им удалось выйти из зоны обстрела. При этом на одном из направлений Донецкого направления произошло улучшение тактического положения, то есть были заняты некоторые позиции стратегически важные», - рассказал Дмитрашковский.

Дополнение

Ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Враг предпринимает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников.

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