На Донецькому напрямку вдалося покращити тактичне положення на одному з напрямків - Дмитрашківський

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«З'явилась інформація, що в районі Донецького напрямку з'явилися спецпризначенці, їх декілька підрозділів, вони активно маневрують. Вчора ніші підрозділи, артилеристи та піхотинці намагалися знищити один з підрозділів, але їм вдалося вийти з зони обстрілу. Натомість на одному з напрямків Донецького напрямку відбулося покращення тактичного становища, тобто були зайняті деякі позиції стратегічно важливі», - розповів Дмитрашківський.

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Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.