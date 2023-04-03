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На Донецькому напрямку вдалося покращити тактичне положення на одному з напрямків - Дмитрашківський

На Донецькому напрямку вдалося покращити тактичне положення на одному з напрямків - Дмитрашківський

Київ • УНН

 • 944524 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив в ефірі телемарафону, що на одному з напрямків Донецького напрямку відбулося покращення тактичного становища, передає кореспондент УНН.

Цитата

«З'явилась інформація, що в районі Донецького напрямку з'явилися спецпризначенці, їх декілька підрозділів, вони активно маневрують. Вчора ніші підрозділи, артилеристи та піхотинці намагалися знищити один з підрозділів, але їм вдалося вийти з зони обстрілу. Натомість на одному з напрямків Донецького напрямку відбулося покращення тактичного становища, тобто були зайняті деякі позиції стратегічно важливі», - розповів Дмитрашківський.

Доповнення

Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Ворог робить спроби задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.

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