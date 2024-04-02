На Донецком направлении пограничники пленили трех оккупантов
Киев • УНН
Трое российских солдат сдались в Донецкой области после того, как остались без еды и связи после боя под Новомихайловкой.
Трое российских военнослужащих сдались в плен в Донецкой области, оставшись без еды и связи после боя в районе Новомихайловки. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.
Детали
Отмечается, что пограничники вместе с десантниками эвакуировали оккупантов с позиций в безопасное место.
Все задержанные - бойцы из 10-танкового полка: стрелок и двое рядовых подразделения войск РХБ защиты.
Захватчики признались, что приехали на войну, чтобы заработать денег. Поэтому подписали контракт и ожидали свои кровавые 200 тысяч рублей.
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