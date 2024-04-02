На Донецком направлении пограничники пленили трех оккупантов

Трое российских военнослужащих сдались в плен в Донецкой области, оставшись без еды и связи после боя в районе Новомихайловки. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пограничники вместе с десантниками эвакуировали оккупантов с позиций в безопасное место.

Все задержанные - бойцы из 10-танкового полка: стрелок и двое рядовых подразделения войск РХБ защиты.

Захватчики признались, что приехали на войну, чтобы заработать денег. Поэтому подписали контракт и ожидали свои кровавые 200 тысяч рублей.

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