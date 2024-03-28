Бывшие украинские пленные впервые рассказали об обмене с участием Венгрии

В прошлом году Россия передала Венгрии 11 украинских военнопленных родом из Закарпатья якобы из-за их венгерского происхождения. Двое из них впервые рассказали, при каких условиях происходила передача пленных, пишет DW, передает УНН.

Детали

Бывшие пленные родом из Закарпатья. Они были среди 11 украинских военнопленных, которых в июне 2023 года Россия передала Венгрии - якобы из-за их венгерского происхождения. Тем не менее, мужчины не имеют ни венгерских корней, ни венгерского гражданства. Они считают себя украинцами и общаются на украинском языке.

Оба присоединились к войску весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения. В составе различных подразделений они воевали на Луганщине, и в июне 2022 года были захвачены в плен российскими военными.

Обоих мужчин удерживали в Суходольской колонии, известной как место содержания украинских военнопленных на оккупированной территории Луганской области. Освобожденные из плена военные неоднократно заявляли о пытках в этой колонии. В то время там были еще 500 украинских военнопленных.

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Пленных кормили перловкой и "тюремной баландой". За почти год в колонии он потерял десять килограммов, Андрей - почти 30.

Среди 500 военнопленных было шестеро мужчин родом из Закарпатья. Именно их посадили в грузовик в начале июня 2023 года, рассказывают мужчины.

Через двое суток они поняли, что оказались в Москве. Там их допросили представители ФСБ, которые сообщили, что пленных освободят, но отвезут не в Украину, а в Венгрию.

Венгрия сказала России, что наши бабушки могли быть венгерками, поэтому они забирают своих людей рассказывает один из бывших пленных, ссылаясь на слова российских спецслужбистов.

В то же время, по словам мужчин, из 11 закарпатцев только один имеет венгерское происхождение.

Но мне сказали: или ты говоришь так, как надо - что ты венгр, или неизвестно, довезут ли тебя обратно рассказали пленные.

Контекст

После обмена вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен назвал передачу украинских военнопленных "заботой обо всех гражданах Венгрии и венграх".

В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это было сделано в политических интересах премьера Виктора Орбана.

"Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник", - прокомментировал Кулеба.

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