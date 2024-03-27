Спецслужбы рф выманивают персональные данные у семей военнопленных - Лубинец

Спецслужбы страны-агрессора пытаются выманить у семей военнопленных и пропавших без вести их персональные данные в обмен на якобы "помощь" в поиске близких. Об этом предупредил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН со ссылкой на заявление Лубинца в Telegram-канале.

Детали

По словам Лубинца, враг прибегает к различным коварным методам, чтобы получить у семей военнопленных и пропавших без вести любую информацию.

В последнее время российские спецслужбы через многочисленные Telegram-каналы обещают семьям военнопленных и пропавших без вести найти их близких. Взамен просят предоставить персональные данные и другие сведения. По такой же схеме орудуют мошенники, чтобы выманить деньги и нажиться на человеческом горе - указал Лубинец.

Омбудсман призвал не разглашать никакие личные данные, чтобы не навредить близким, которые в плену или пропали без вести. Речь идет об адресах проживания, номерах телефонов и других контактах, ФИО военнослужащего, звание, позывной, номер бригады, части, место дислокации, фото, видеоматериалы, профили соцсетей и тому подобное.

"Учитывая коварство врага, семьям военнопленных и пропавших без вести настоятельно рекомендую быть осмотрительными, игнорировать любые посторонние и неофициальные сообщения, а о подозрительных случаях сообщать в правоохранительные органы. Помните! Поисками ваших родных бесплатно занимаются только уполномоченные государством органы", - добавил Лубинец.

Обсудили защиту прав украинских пленных в рф: Лубинец встретился с турецким коллегой