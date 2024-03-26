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Обсудили защиту прав украинских пленных в рф: Лубинец встретился с турецким коллегой
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Количество пострадавших в результате вчерашней атаки рф в Одесской области возросло до 10 человек - Кипер
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Обсудили защиту прав украинских пленных в рф: Лубинец встретился с турецким коллегой
Дмитрий Лубинец встретился со своим турецким коллегой Шерефом Малкочем, чтобы обсудить вопросы защиты прав украинских военнопленных, с участием около 800 человек, среди которых были родственники задержанных и освобожденные украинцы, которые поделились своим опытом пыток и нарушений в российском плену.
Евлаш о ночной вражеской атаке "шахедами": летели на мосты и другие объекты инфраструктуры
Прошлой ночью 12 вражеских "шахедов" из курской области рф и Крыма атаковали украинские мосты и другие объекты инфраструктуры.
Франция готова расставить приоритеты для ускорения производства необходимых Украине оружия и снарядов - министр
Министр вооруженных сил Франции готов использовать законные полномочия для ускорения производства оружия и снарядов, необходимых Украине, включая реквизицию промышленных мощностей или определение приоритетных производителей оружия.
Несчастный случай в Киевской области: на одном из предприятий мужчине ампутировало руку
59-летнему мужчине ампутировали руку в результате несчастного случая во время работы со станком на лесопилке в Белоцерковском районе Киевской области.
россияне утром ударили по Никополю на Днепропетровщине, пострадала пожилая женщина
Российские войска нанесли удар по Никополю Днепропетровской области, ранив пожилую женщину и повредив жилые дома и нежилое здание.
Без света остаются 23 тыс. абонентов: в Одесской облгосадминистрации рассказали о последствиях вчерашней атаки рф
23 тысячи абонентов в Одесской области остаются без электроэнергии из-за вчерашней российской атаки и непогоды.
Умер один из создателей Украины политик и учёный Игорь Юхновский
Ушел из жизни Игорь Рафаилович Юхновский, физик-теоретик, политик, почетный гражданин Львова.
Под Мелитополем ликвидирован военный склад с боеприпасами оккупантов - Федоров
Под Мелитополем уничтожен военный склад с боеприпасами российских оккупантов.
Захватчики на оккупированных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана
На ВОТ Украины оккупанти начали проверять граждан Таджикистана, отправляя дополнительные группы фсб для проведения "профилактических бесед" из-за опасений возможных беспорядков после массовых расстрелов россиян в москве.
Количество пострадавших в результате вчерашней атаки рф в Одесской области возросло до 10 человек - Кипер
Вчерашний ракетный обстрел в Одесской области ранил 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.