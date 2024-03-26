Обсудили защиту прав украинских пленных в рф: Лубинец встретился с турецким коллегой

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с турецким коллегой в ходе которой стороны обсудили защиту прав украинских военнопленных и незаконно задержанных гражданских. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Лубинца в Telegram-канале.

Детали

Лубинец рассказал, что 26 марта состоялась первая встреча с омбудсманом Турции Шерефом Малкочем. К ней присоединилось почти 800 человек - это одна из крупнейших встреч.

Украинский омбудсмен отметил, что Турция неоднократно помогала Киеву коммуницировать с российской стороной в вопросе возвращения домой украинцев, в частности передачи списков российской стороне.

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Также отметил, что мы хотим, чтобы турецкая сторона подняла вопрос по смешанным медицинским комиссиям. Ведь Украина их создала и стремится, чтобы соответствующие комиссии были созданы и в рф - отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

В свою очередь Главный Омбудсман Турции Шереф Малкоч отметил о нашем взаимодействии для решения вопроса возвращения украинцев и то, что состоялось две встречи в трехстороннем формате, в которых принимала участие уполномоченная по правам человека в рф.

Тогда, по его словам, были достигнуты определенные договоренности, которые были переданы в том числе Президентам трех стран: Турции, Украины и россии. А потом произошли важные события по возвращению домой украинских защитниц - рассказал Лубинец.

Во время события родные защитников и гражданских украинцев остановились на ряде вопросов и предложениях, в частности теракта в Еленовке и падении самолета ИЛ-76, пытки и нарушения прав украинцев в плену рф, незаконном осуждении украинцев.

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Дополнение

Отмечается, что на встречу пришли близкие защитников, которые находятся в плену еще с 2014 года и воинов, которые попали в плен после начала полномасштабного вторжения.

Также присутствовали родственники военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время войны России против Украины. Вместе с тем присоединились родные гражданских граждан, которых рф незаконно удерживает и осуждает, а также - задержанных и осужденных крымских татар и политзаключенных.

Также к встрече присоединились освобожденные из плена защитники Украины и гражданские, которых освободили из незаконного содержания россией. В частности один из воинов находился в Еленовке, а затем был переведен в другое место неволи. Он рассказал представителям международного сообщества о пытках и убийствах украинцев в плену рф - рассказал Лубинец.

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