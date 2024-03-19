Омбудсмен: рф блокирует визиты МККК к украинским военнопленным

россия, в нарушение международного права, не позволяет МККК посетить украинских военнопленных, препятствуя подтверждению их статуса, при этом Украина работает над ускорением обмена через новые страны-посредники. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во вторник в Telegram, пишет УНН.

рф, в нарушение международного права, не допускает представителей МККК к украинским военнопленным. Именно поэтому процедура подтверждения их статуса не происходит в том объеме, в котором бы хотелось - указал Лубинец.

В то же время, по словам Омбудсмена, статус военнопленного и лица, пропавшего без вести, на процесс репатриации не влияет. Почти 40% тех, кого уже вернули домой, считались без вести пропавшими.

"Чтобы ускорить обмены, Украина пытается привлечь новые страны-посредники. На сегодня к украинской стороне публично присоединились Объединенные Арабские Эмираты", - отметил он.

Омбудсмен: рф использует тему обмена для дестабилизации ситуации в Украине