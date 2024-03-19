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Омбудсмен: рф блокирует визиты МККК к украинским военнопленным
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что россия нарушает международное право, не позволяя МККК посетить украинских военнопленных, препятствуя подтверждению их статуса, но Украина работает над ускорением обмена пленными через новые страны-посредники.
Украинская национальная сборная получила рекордные 76 медалей на соревнованиях Воздушных Сил США
Украинская сборная получила рекордные 76 медалей, среди которых 44 золотые, 20 серебряных и 12 бронзовых, на международных спортивных соревнованиях для ветеранов войны и раненых военнослужащих "United States Air Force Trials 2024".
россия разрушила более 200 медучреждений за более чем два года войны - Минздрав
За более чем два года войны россия повредила 1 543 медицинских учреждения и полностью разрушила еще 204 в Украине.
Все больше россиян на себе ощущают последствия войны, среди населения накапливается усталость от путинского режима - Юсов
Все больше россиян ощущают на себе последствия путинской войны в Украине, что приводит к росту усталости и недовольства его режимом среди населения.
22 населенных пункта на Сумщине полностью эвакуированы
22 из 115 населенных пунктов в 5-километровой зоне возле границы в Сумской области Украины были полностью эвакуированы из-за продолжающихся боевых действий, и на сегодняшний день эвакуировано около 820 детей.
россия за прошедшие сутки обстреляла более 110 раз Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области - ГПСУ
За минувшие сутки зафиксировано более 110 обстрелов со стороны россии на территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей, при этом враг продолжает обстреливать эти районы ежедневно.
В россии загорелся и затонул траулер "капитан лобанов": что известно
российский траулер "капитан лобанов" затонул в Балтийском море после взрыва на борту, в результате которого четверо членов экипажа получили ранения и, возможно, один погиб.
Минфин: расходы госбюджета в феврале составили более 270 млрд грн
В феврале расходы государственного бюджета Украины составили 274,6 млрд грн, из которых больше всего средств было направлено на оплату труда (179,9 млрд грн), социальные выплаты (89,5 млрд грн), поддержку Вооруженных сил (21,7 млрд грн) и обслуживание государственного долга (35,6 млрд грн).
"Украина нуждается в большей защите": Зеленский заявил, что в марте рф применила 130 ракет, более 320 "шахедов" и почти 900 КАБов
Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны от партнеров, чтобы эффективно противостоять продолжающейся войне, которую ведет Россия, используя ракеты, беспилотники и управляемые бомбы против украинских городов и гражданского населения.
После заявлений Пашиняна о поиске партнеров: генсек НАТО впервые за 10 лет прибыл в Армению
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Армению впервые за 10 лет своего пребывания в должности, обсудил вклад Армении в миссии НАТО, призвал к длительному миру между Арменией и Азербайджаном, предостерег от российской агрессии в Украине и подчеркнул преданность Армении демократическим реформам и Программе НАТО по развитию добропорядочности.