Омбудсмен: рф использует тему обмена для дестабилизации ситуации в Украине

россияне используют тему обмена пленными для дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, пишет УНН.

рф использует тему обменов для подрыва социальной и политической ситуации в Украине! - заявил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в Telegram.

По его словам, враг массово начал звонить родственникам военнопленных и сообщать, что они готовы возвращать пленного, но Украина не хочет забирать.

"россияне побуждают родственников военнопленных на акции, митинги, убеждают перекрывать улицы, блокировать админздания, якобы Украину это заставит "проводить" обмены. Однако никогда Украина не останавливала обменные процессы", - сказал Лубинец.

Напомним

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с письмом к Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца с требованием расследовать вероятное сотрудничество российского Красного Креста с пропутинской "патриотической" организацией.