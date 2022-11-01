В Донецкой области нашли тело еще одного гражданского, погибшего во время оккупации

Цитата



«За 31 октября стало известно о 3 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами, - 2 в Бахмуте и 1 в Курахово. Еще 3 человека за вчерашний день получили ранения. Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации, - в Рубцах», - написал он в Telegram.



Детали



Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибло 1134 человека, еще 2503 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

В Донецкой области спасатели, разбирая завалы частично разрушенного здания на территории Святогорской лавры, обнаружили тела трех погибших.