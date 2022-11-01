В Донецкой области нашли тело еще одного гражданского, погибшего во время оккупации
Киев • УНН
КИЕВ.1 ноября. УНН. Оккупанты за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть жертвы. Также правоохранительные органы обнаружили тело одного гражданского, погибшего во время оккупации. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
«За 31 октября стало известно о 3 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами, - 2 в Бахмуте и 1 в Курахово. Еще 3 человека за вчерашний день получили ранения. Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации, - в Рубцах», - написал он в Telegram.
Детали
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибло 1134 человека, еще 2503 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
В Донецкой области спасатели, разбирая завалы частично разрушенного здания на территории Святогорской лавры, обнаружили тела трех погибших.