На території Святогірської лаври завершили розбір завалів: знайшли тіла трьох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Донеччині рятувальники, розбираючи завали частково зруйнованої будівлі на території Святогірської лаври, виявили тіла трьох загиблих. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН.
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«Вчора рятувальниками 6 Державного пожежно-рятувального загону проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої 3-поверхової будівлі, на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Особовим складом Слов’янського гарнізону проведено розчищення та розбір 10 тонн будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено.
Від Головного управління було залучено 7 осіб особового складу та 1 одиниця техніки.