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На території Святогірської лаври завершили розбір завалів: знайшли тіла трьох загиблих

На території Святогірської лаври завершили розбір завалів: знайшли тіла трьох загиблих

Київ • УНН

 • 170665 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Донеччині рятувальники, розбираючи завали частково зруйнованої будівлі на території Святогірської лаври, виявили тіла трьох загиблих. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН

Цитата

«Вчора рятувальниками 6 Державного пожежно-рятувального загону проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої 3-поверхової будівлі, на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Особовим складом Слов’янського гарнізону проведено розчищення та розбір 10 тонн будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено.

Від Головного управління було залучено 7 осіб особового складу та 1 одиниця техніки.

Українські Національні Новини

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