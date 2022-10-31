На території Святогірської лаври завершили розбір завалів: знайшли тіла трьох загиблих

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«Вчора рятувальниками 6 Державного пожежно-рятувального загону проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої 3-поверхової будівлі, на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Особовим складом Слов’янського гарнізону проведено розчищення та розбір 10 тонн будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено.

Від Головного управління було залучено 7 осіб особового складу та 1 одиниця техніки.