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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Донеччині знайшли тіло ще одного цивільного, який загинув під час окупації

На Донеччині знайшли тіло ще одного цивільного, який загинув під час окупації

Київ • УНН

 • 154134 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Окупанти минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області, є жертви. Також правоохоронні органи виявили тіло одного цивільного, який загинув під час окупації.  Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

«За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами, - 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому. Ще 3 людини за вчора отримали поранення. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, - у Рубцях», - написав він в Telegram.

Деталі

Усього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1134 осіб, ще 2503 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

На Донеччині рятувальники, розбираючи завали частково зруйнованої будівлі на території Святогірської лаври, виявили тіла трьох загиблих.

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