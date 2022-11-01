На Донеччині знайшли тіло ще одного цивільного, який загинув під час окупації

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«За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами, - 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому. Ще 3 людини за вчора отримали поранення. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, - у Рубцях», - написав він в Telegram.



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Усього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1134 осіб, ще 2503 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

На Донеччині рятувальники, розбираючи завали частково зруйнованої будівлі на території Святогірської лаври, виявили тіла трьох загиблих.