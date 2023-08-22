В Донецкой области применят более жесткие методы для эвакуации детей из горячих точек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В горячих точках Донецкой области, несмотря на активные эвакуационные мероприятия, остается еще 171 ребенок. Однако в течение двух недель детей должны вывезти и применят для этого более жестокие методы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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“Уже фактически завершена эвакуация по линии фронта, по самым горячим точкам. Но еще 171 ребенок из 344 остается”, - сказал Павел Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что это не статусные дети, это дети с родителями, где право местонахождения определяют родители.
“Но здесь мы применяем более жесткие механизмы, в том числе принудительную эвакуацию. В течение двух недель будут вывезены все дети”, - добавил Кириленко.
Дополнение
Российские войска вечером обстреляли населенные пункты Лиманской громады из артиллерии. В результате этого три человека погибли и еще двое получили ранения.
По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области убито 1663 человека, еще 4026 гражданских ранены.