В Донецкой области применят более жесткие методы для эвакуации детей из горячих точек - ОВА

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“Уже фактически завершена эвакуация по линии фронта, по самым горячим точкам. Но еще 171 ребенок из 344 остается”, - сказал Павел Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что это не статусные дети, это дети с родителями, где право местонахождения определяют родители.

“Но здесь мы применяем более жесткие механизмы, в том числе принудительную эвакуацию. В течение двух недель будут вывезены все дети”, - добавил Кириленко.

Дополнение

Российские войска вечером обстреляли населенные пункты Лиманской громады из артиллерии. В результате этого три человека погибли и еще двое получили ранения.

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области убито 1663 человека, еще 4026 гражданских ранены.