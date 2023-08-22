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В Донецкой области применят более жесткие методы для эвакуации детей из горячих точек - ОВА

Киев • УНН

 • 597421 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В горячих точках Донецкой области, несмотря на активные эвакуационные мероприятия, остается еще 171 ребенок. Однако в течение двух недель детей должны вывезти и применят для этого более жестокие методы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата 

“Уже фактически завершена эвакуация по линии фронта, по самым горячим точкам. Но еще  171 ребенок из 344 остается”, - сказал Павел Кириленко. 

Глава ОВА отмечает, что это не статусные дети, это дети с родителями, где право местонахождения определяют родители.

“Но здесь мы применяем более жесткие  механизмы, в том числе принудительную эвакуацию. В течение двух недель будут вывезены все дети”, - добавил Кириленко. 

Дополнение 

Российские войска вечером обстреляли населенные пункты Лиманской громады из артиллерии. В результате этого три человека погибли и еще двое получили ранения.

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области убито 1663 человека, еще 4026 гражданских ранены.

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