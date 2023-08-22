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На Донеччині застосують більш жорсткі методи для евакуації дітей з найгарячіших точок - ОВА

На Донеччині застосують більш жорсткі методи для евакуації дітей з найгарячіших точок - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У найгарячіших точках Донеччини, попри активні евакуаційні заходи, залишається ще 171 дитина. Проте протягом двох тижнів дітей мають вивезти і застосують для цього більш жорстокі методи. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата 

“Уже фактично завершено евакуацію по лінії фронту, по найгарячишіх точках. Але ще  171 дитина з 344 залишається”, - сказав Павло Кириленко. 

Голова ОВА зазначає, що це не статусні діти, це діти з батьками, де право місцезнаходження визначають батьки.

“Але тут ми застосовуємо більш жорсткі  механізми, у тому числі примусову евакуацію. Протягом двох тижнів буде вивезено всіх дітей”, - додав Кириленко. 

Доповнення 

Російські війська ввечері обстріляли населені пункти Лиманської громади з артилерії. Внаслідок цього троє людей загинуло і ще двоє отримали поранення.

За даними голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області вбито 1663 осіб, ще 4026 цивільних поранили.

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