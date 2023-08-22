На Донеччині застосують більш жорсткі методи для евакуації дітей з найгарячіших точок - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У найгарячіших точках Донеччини, попри активні евакуаційні заходи, залишається ще 171 дитина. Проте протягом двох тижнів дітей мають вивезти і застосують для цього більш жорстокі методи. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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“Уже фактично завершено евакуацію по лінії фронту, по найгарячишіх точках. Але ще 171 дитина з 344 залишається”, - сказав Павло Кириленко.
Голова ОВА зазначає, що це не статусні діти, це діти з батьками, де право місцезнаходження визначають батьки.
“Але тут ми застосовуємо більш жорсткі механізми, у тому числі примусову евакуацію. Протягом двох тижнів буде вивезено всіх дітей”, - додав Кириленко.
Доповнення
Російські війська ввечері обстріляли населені пункти Лиманської громади з артилерії. Внаслідок цього троє людей загинуло і ще двоє отримали поранення.
За даними голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області вбито 1663 осіб, ще 4026 цивільних поранили.