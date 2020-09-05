В Донецкой области загорелись дома и сухая трава
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. На окраине села Гладосово Донецкой области продолжается ликвидация возгорания 3-х жилых домов, 3-х нежилых зданий и сухой травы на открытой территории на площади 4 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, 5 сентября в 12:50 в Главное управление поступило сообщение о пожаре на окраине села Гладосово Бахмутского района.
"Продолжается ликвидация возгорания на окраине села Гладосово Бахмутского района (...) По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение 3-х жилых домов, 3-х нежилых зданий и сухой травы на открытой территории на площади 4 га. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сообщается, что от Главного управления для тушения пожара привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы техники.
Напомним, на Харьковщине 4 сентября локализовали масштабный пожар, в результате которого было уничтожено 22 жилых домов.