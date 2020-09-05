На Донеччині загорілися будинки й суха трава
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На околиці села Гладосове Донецької області триває ліквідація загоряння 3-х житлових будинків, 3-х нежитлових будинків та сухої трави на відкритій території на площі 4 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Так, 5 вересня о 12:50 до Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на околиці села Гладосове Бахмутського району.
“Триває ліквідація загоряння на околиці села Гладосове Бахмутського району...По прибуттю до місця виклику встановлено, що відбувається горіння 3-х житлових будинків, 3-х нежитлових будинків та сухої трави на відкритій території на площі 4 га. Попередньо жертв та постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що від Головного управління для гасіння пожежі залучено 14 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, на Харківщині 4 вересня локалізували масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено 22 житлових будинків.