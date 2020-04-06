В Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Донецкой области зафиксирован первый летальный случай из-за коронавируса: умер 84-летний мужчина. Об этом на свой странице в Facebook написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц", - отметил он.
Напомним, в Тернопольской области умер 57-летний священник, который первым в области получил положительный тест на COVID-19.