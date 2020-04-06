На Донеччині зафіксували першу смерть через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Донецькій області зафіксовано перший летальний випадок через коронавірус: помер 84-річний чоловік. Про це на свій сторінці у Facebook написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
"У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 була підтверджена лабораторно. Зараз проводиться робота з виявлення кола його контактних осіб", - зазначив він.
Нагадаємо, на Тернопільщині помер 57-річний священик, який перший в області отримав позитивний тест на COVID-19.