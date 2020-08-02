В Донецкой области за сутки обнаружили 9 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер субботы зафиксировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 898 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“В первый день августа в Донецкой обнаружили еще 9 новых больных коронавирусной болезни”, — сообщил он.
Так, по данным председателя ДонОДА, география распространения вируса зафиксирована:
— 5 в Краматорске (мужчины 41 и 69 лет, женщины 49, 50 и 70 лет);
— 2 в Константиновке (мужчины 18 и 45 лет)
— 2 в Украине (женщины 46 и 51 года).
“Среди больных, выявленных в субботу в Краматорске — две медработницы”, — написал Кириленко.
“Пандемия продолжается, но мы можем замедлить распространение коронавирусной болезни, соблюдая карантинных ограничений и выполняя противоэпидемические рекомендации ВОЗ. Не подвергайте опасности себя и своих близких”, — резюмировал глава облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 71 056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1709 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.