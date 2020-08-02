На Донеччині за добу виявили 9 нових випадків COVID-19

"У перший день серпня на Донеччині виявили ще 9 нових хворих на коронавірусну хворобу", - повідомив він.

Так, за даними голови ДонОДА, географія поширення вірусу зафіксована:

– 5 у Краматорську (чоловіки 41 і 69 років, жінки 49, 50 і 70 років);

– 2 у Костянтинівці (чоловіки 18 і 45 років);

– 2 у Маріуполі (жінки 46 і 51 року).

"Серед хворих, виявлених у суботу у Краматорську, – дві медпрацівниці", - написав Кириленко.

"Пандемія триває, але ми можемо уповільнити поширення коронавірусної хвороби, дотримуючись карантинних обмежень та виконуючи протиепідемічні рекомендації ВООЗ. Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких", - резюмував очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 71 056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1709 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.