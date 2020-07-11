В Донецкой области за сутки обнаружили 7 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер пятницы зафиксировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 758 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Еще семь больных коронавирусной болезнью обнаружили в Донецкой области в течение суток 10 июля”, — написал он.
Так, 3 случая зафиксированы в Мариуполе (мужчина 56 лет, женщины 54 и 71 года), 2 в Славянске (человек 63 и женщина 38 лет) и по 1 в Великоновоселковском и Мангушский районах (мужчины 43 и 78 лет). “Двое из обнаруженных в Мариуполе — медицинские работники”, — добавил Кириленко.
Он призвал всех соблюдать карантин и беречь себя.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 043 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1345 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.